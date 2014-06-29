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بالصور.. أضخم سجادة زهور برية في صحراء كولورادو بأمريكا

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بالصور.. أضخم سجادة زهور برية في صحراء كولورادو بأمريكا بالصور.. أضخم سجادة زهور برية في صحراء كولورادو بأمريكا

صحراء كلورادو

 

هضبة كولورادو هي في معظمها صحراء، مع عدد قليل من الغابات، الشقوق في أراضيها الجافة واضحة للعيان، ولكن لبضعة أسابيع قصيرة، كل بضع سنوات، تتحول هذه الصحراء القاحلة إلى سجادة سحرية تتزين باللونين الأرجواني والأصفر.

أعشاب العقرب والزهور التي تظهر في هذه الصور لا تنموا في كل عام، إذ يتوقف ذلك على نسبة الأمطار التي تهطل في فصل الشتاء وأشعة الشمس التي تسطع في شهر ابريل. إذا توفر هذان العاملان تنموا هذه الأزهار الأرجوانية والصفراء بين شقوق الأرض القاحلة لتحولها إلى مشهد رائع يدوم لبضعة أيام فقط قبل ان تختفي مرة أخرى لفترات تستغرق عدة سنوات.

 

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