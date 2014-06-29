بالأرقام .. ماذا يحتاج رمضان ليتحول لـ ' أبو تريكة الجديد '

أطلق الكثير على رمضان صبحي الناشيء الصاعد في صفوف الأهلي لقب "أبو تريكة الجديد" .. فماذا ينقصه ليستحقه اللاعب الشاب من خلال ما قدمه أمام الزمالك يوم السبت في افتتاح الدورة الرباعية لتحديد بطل الدوري.

اعتمد فتحي مبروك المدير الفني للأهلي على صبحي أساسيا قبل استبداله في الدقيقة 72 ويستعرض FilGoal.com أرقامه.

رمضان صبحي أمام الزمالك كانت نسبة تمريراته 72 %، أخطأ في خمس تمريرات فقط وهو ما يميزه.

محاولاته على المرمى كانت مرة واحدة صحيحة وتألق فيها عبد الواحد السيد حارس الزمالك.

ومن خلال أطوال واتجاهات تمريرات صبحي يتضح ماذا يحتاجه اللاعب الشاب صاحب الـ17 عاما ليصبح خليفة محمد أبو تريكة.

يفضل رمضان التحرك من الجبهة اليمنى لداخل الملعب والعمق، ولكن تمريراته ينقصها طول مناسب لتتعمق في مناطق جزاء المنافس.

رمضان يشبه أبو تريكة في امتلاك الكرة وبناء الهجمة وهذا ظهر من خلال إتقان التمريرات الأمامية، فقط يحتاج لدعم زملائه لاستلام الكرة أكثر من بعد خط المنتصف لتظهر خطورته.

أبو تريكة كانت خطورته تظهر في الثلث الأخير بعد خط المنتصف، ولكن أمام الزمالك بدأ رمضان باستلام الكرة في منتصف ملعبه، وهو ما يقلل من خطورته.

والصورة التالية توضح ذلك