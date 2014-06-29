تل أبيب تستقدم 1500 أردني للعمل في ميناء إيلات بإسرائيل

سمحت حكومة الاحتلال اليوم لمجموعة مؤلفة من 1500 أردني بالقدوم للعمل في فنادق مدينة إيلات السياحية الواقعة على البحر الأحمر جنوب إسرائيل، بحسب بيان صادر عن وزارة السياحة الإسرائيلية.

وقال البيان إن القرار اتخذ نتيجة “لأزمة خطيرة” بسبب نقص العمالة في قطاع الفنادق في إيلات.

وبحسب البيان فإن الأردنيين سيعودون إلى بلدهم كل ليلة بعد انتهاء ساعات عملهم.

وقال وزير السياحة عوزي لانداو،”إنى واثق من أن هذا القرار من شأنه أن يعزز السلام بين إسرائيل والأردن ومساعدة الأردن على مواجهة ارتفاع معدل البطالة جنوب البلاد”.

يشار إلى وجود 300 عامل أردني يعملون يومياً في إيلات وضواحيها.

ووقعت إسرائيل والأردن اتفاق سلام في عام 1994.