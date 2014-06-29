مسلمو المنتخب السويسرى: نحترم رمضان لكننا سنصوم بعد المونديال

كشف مسلمو المنتخب السويسري، “بيهرامي المنحدر من أصول بوسنية، وأنلير التركي الأصل، وشاكيري”،عن عدم صيامهم خلال منافسات كأس العالم المقامة حاليا في البرازيل والتي تستمر حتى يوم 13 يوليو المقبل .

قرر نجوم منتخب سويسرا المسلمون، الإفطار في رمضان، وذلك حتى خروج منتخبهم من كأس العالم 2014 بالبرازيل.

وقال بيهرامي في مؤتمر صحفي، ” مع هذا الطقس والحرارة المرتفعة، علينا أن نشرب كثيرا من الماء ونأكل ونحافظ على مستوى طاقة يجعلنا نقدم كرة قدم جيدة.. نحن نحترم رمضان بالتأكيد، لكننا سنصوم بعد انتهاء المونديال بالنسبة لنا”.

الجدير بالذكر أن المنتخب السويسرى فى إنتظار مواجهة صعبة أمام نظيره المنتخب الأرجنتينى يوم الثلاثاء القادم فى إطار مباريات دور ال16.