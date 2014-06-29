مفتي الجمهورية يشيد بالعلاقات الوطيدة التي تربط مصر بالإمارات

أشاد الدكتور شوقي إبراهيم علام، مفتي الجمهورية، بالعلاقات الوطيدة التي تربط مصر بدولة الإمارات ، مثمنا دور قيادة دولة الإمارات وعلى رأسها الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة في مساندة مصر خلال المرحلة الأخيرة وقيادته التي تثلج صدور المسلمين وتحظى بكل التقدير والاحترام من مختلف شعوب العالم.

وأشارت وكالة الأنباء الإماراتية الي أن تصريح مفتي مصر جاء لدى وصوله اليوم الى مطار أبوظبي الدولي للمشاركة مع علماء المسلمين في إحياء ليالي رمضان بالإمارات.

ومن جانبه ، رحب الدكتور حمدان المزروعي رئيس الهيئة العامة للشئون الإسلامية والأوقاف بالإمارات بالدكتور شوقي ابراهيم علام ، مثمنا دور دار الافتاء الكبير في نشر الوعي والمحبة والاعتدال بين المسلمين وإبراز تعاليم الإسلام السمحة ورسالته الخالدة.

وأكد أهمية دور علماء الدين في نشر هذه القيم والمبادئ الإسلامية الصحيحة التي يتسم بها دين الاسلام الحنيف وتعميقها في نفوس المسلمين وترسيخ المعاني السامية القائمة على التراحم والتسامح.