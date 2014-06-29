الاختراع في زمن المشمشية !!

بقلم : شريف سعيد

كي لا تكون آفة حارتنا النسيان، علينا أن نتذكر أنه في يوم الأربعاء الموافق ٢٦ فبراير الماضي ، قال الدكتور عصام حجي، المستشار العلمي لرئيس الجمهورية السابق عدلي منصور، تعليقا على الاختراع “المزعوم” للقوات المسلحة والذي يعالج مرضى فيروس الكبد الوبائي “سي”، إن الرئيس عدلي منصور و المشير السيسي (فوجئا) بتفاصيل هذا الكشف في المؤتمر!! واصفا الاختراع بأنه (إهانة لمصر)!! يومها اتهم الطبالون و حملة المباخر عصام حجي (بإهانة القوات المسلحة)!! ليبقى السؤال: من الذي أهان مصر و القوات المسلحة ؟! و على جانب الاستفهام بعض الهوامش.

في البدء، على الرئيس السيسي (كموظف عام) أن يُبرهن على الشفافية الذي يتسم بها، و يشكل لجنة تحقيق تُعلن علينا (اسم الضابط) المسئول عما جاء بالمؤتمر الذي كشف النقاب عن الاختراع المبهر و تحديد ٣٠ يونيو كموعد لبدء العلاج الكمي!! و كيف لم يتم إخبار (وزير الدفاع آنذاك) بتفاصيل حدث بمثل هذا الحجم ، حدث تم الإعلان عنه للعالم في حضوره!! يتحتم أن نعرف (مٓن) من داخل القوات المسلحة أهان القوات المسلحة ؟!

لمٓ تناول الأن ( سد الحنك ) هؤلاء الذين اتهمونا بكراهية الجيش المصري لمجرد أننا حاولنا حينها تشغيل عقولنا و الاستفهام عن ماهية اختراع علمي !! لا زلت أذكر كيف وصف اللواء “ثروت جودة” وكيل المخابرات العامة الأسبق تصريحات عصام حجي بأنها ( شغل عيال ) !! و أنه ( متغاظ ) من إقالة حكومة الببلاوي لانتماءه لمجموعة “البرادعي” !! السؤال : لمٓ غض سيادة اللواء و رفاقه البصر عن الاختراع الأن و انشغلوا عنا بالفوانيس و المشمشية !!

على المحركين بالكواليس النظر حولهم ، لن يجدوا أيا من هؤلاء الذين حملوا المباخر ( بلا عقل ) في الإعلام للاختراع المزعوم !! الأن صمت جميع المنافقين و اختفوا تاركين الجيش وحده يتحمل مسئولية إيهام ملايين المصريين بالشفاء صباح ٣٠ يونية !! الدرس المستفاد : هو أنه لن تستقيم الأمور في مصر و الحرية محصورة في التخيير بين التصفيق أو التطبيل !! هذا و إلا يُتهم المخالفون بأنهم من الخلايا النائمة أو الطابور الخامس !! على النظام إدراك أنه بحاجة للمخالفين في الرأي و الحفاظ عليهم ، ليس فقط لسماع صوت أخر مفيد ، و لكن أيضا كمنديل أنيق في جاكيت العهد الجديد !!

الخلاصة ، في الوقت الذي تم فيه عسكرة شأن علمي مشكوك فيه من الأساس !! عبر الكشف عنه بالبدلات العسكرية !! ثم تسييسه و تصديره للرأي العام كآلية دعائية !! ثم احتدام المعارك بين أنصار ( كفتة ) اللواء عبد العاطي !! و شماتة الإرهابية !! و نكات مناهضي حكم العسكر !! وسط كل هذا خابت آمال ملايين المصريين البسطاء !! هؤلاء الذين سيصبح عليهم الثلاثين من يونية و أكبادهم بلا شفاء !! بعدما تم العبث بهم على أرضية جميع تجار المرض !!