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محلل اقتصادي: تخفيض عجز الموازنة يأتي بتقليل النفقات وزيادة الضرائب

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محلل اقتصادي: تخفيض عجز الموازنة يأتي بتقليل النفقات وزيادة الضرائب محلل اقتصادي: تخفيض عجز الموازنة يأتي بتقليل النفقات وزيادة الضرائب

عيسى فتحى-خبير إقتصادى

قال المحلل الاقتصادي عيسى فتحي، إن تخفيض عجز الموازنة الجديدة، يأتي من خلال تقليل وتخفيض النفقات وزيادة الضرائب، مضيفاً أن زيادة الاستثمارات التي تعمل على إقامة مشاريع كثيرة، تساهم أيضاً في تخفيض العجز، لأن الدولة تُحصل ضرائب أكثر مع زيادة المشاريع.

وأضاف فتحي في حوارٍ له ببرنامج “السوق الأسبوعي”، الذي يُذاع على قناة “الغد العربي”، مساء اليوم، مع الإعلاميان ياسر رشدي، وهاجر جلال، أن الدول لا يُبني من خلال التبرعات، وإنما بزيادة الاستثمارات، موضحاً أن التبرعات تُساعد في بناء مستشفى أومدرسة، أو تطوير منطقة عشوائية، وليس النهوض بالدولة اقتصادياً.

وتابع فتحي أن الهدف من مبادرة الرئيس عبدالفتاح ، بالتنازل عن نصف مرتبه وممتلكاته، ما هو إلا لوقف المطالب الفئوية التي ساهمت خلال السنوات الماضية في إضعاف الاقتصاد المصري، مشيراً إلى أن رجال الأعمال المصريين يجب احتياجهم في ضخ استثمارات جديدة.

وأوضح فتحي أن الرأي العام مُهيئ حالياً، لزيادة ارتفاع الوقود والكهرباء وغيرها، بسبب أن الرئيس والسلطة أكدت أكثر من مرة على أنه يُوجد صعوبات سيتم مواجهتها لمدة عامين، متابعاً أنه مع ارتفاع أسعار البنزين والسولار، سيكون هناك ارتفاع للأسعار الأخرى سواءً كانت غذائية أو غيرها.

واستدرك فتحي: “سيكون هناك بعد عيد الفطر، دعم اقتصادي عربي، من أجل الاستثمار في ، وأن هذا الاستثمار سيُساهم في مواجهة العشوائيات، وحل قضية أطفال الشوارع”، لافتاً إلى أن خطة السيسي الاقتصادية هي تغيير الوضع الجغرافي للمحافظات، من حيث القضاء على ظاهرة البناء على الأراضي الزراعية.

وشدد فتحي: “لا يُمكن أن ننسى أنه سيكون هناك برلمان مقبل، سيشارك والرئيس، في إقرار السياسات الاقتصادية”، موضحاً أن البرامج الاقتصادية كثير، إلا أن المشكلة في تطبيق هذه البرامج.

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