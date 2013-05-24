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قطع طريق "أسوان - القاهرة" الزراعي بسبب مشاجرة بين أبناء قريتين

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قطع طريق "أسوان - القاهرة" الزراعي بسبب مشاجرة بين أبناء قريتين قطع طريق "أسوان - القاهرة" الزراعي بسبب مشاجرة بين أبناء قريتين
وأنباء عن وقوع مصابين

كتب : الورداني عبد الحافظ منذ 39 دقيقة

تم منذ قليل قطع طريق أسوان - القاهرة الزراعي، بسبب وقوع مشاجرة بين "بلدين"، وهناك أنباء عن وقوع مصابين، حيث تم غلق طريق أسوان القاهرة الزراعي، بسبب إطلاق الأعيرة النارية التي يتم إطلاقها بين قريتي القرامطة غرب وجزيرة شندويل.

وأكد أحد شهود العيان أن المشاجرة بين عائلة "تكية" بقرية القرامطة وعائلة "بلم" بجزيرة شندويل، وأن أصوات الأعيرة النارية غطت سماء القريتين وطريق "أسوان - القاهرة" الزراعي، وقيام أجهزة الأمن بتغيير مسار سير السيارات إلى طرق فرعية بديلة.

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