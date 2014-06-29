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الناقد مجدي الطيب: برنامج “فؤش فى المعسكر” منح إسرائيل هالة أسطوريه لا تستحقها

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الناقد مجدي الطيب: برنامج “فؤش فى المعسكر” منح إسرائيل هالة أسطوريه لا تستحقها الناقد مجدي الطيب: برنامج “فؤش فى المعسكر” منح إسرائيل هالة أسطوريه لا تستحقها

وجه الناقد الفنى مجدى الطيب نقدا لأذعا للفنان محمد فؤاد ،وبرنامجه “فؤش فى المعسكر،موضحا ان البرنامج يضفى على العدو الإسرائيلى هالة لايستحقها،واصفا “فؤاد بالصوت الذى فقد الكثير من رونقه،وضيف الحلقه “هانى رمزى”بأنه لا يهمه سوى حفنة المال التي سيحصل عليها بعد الحلقة !

و عن البرنامج قال الطيب لona،ينتمي “فؤش في المعسكر” إلى برامج الكاميرا الخفية التي تحولت عندنا إلى برامج مقالب سخيفة،وتقوم فكرة البرنامج،الذي يقدمه المطرب محمد فؤاد،على إيهام الضيف أنه يشارك في برنامج “اليخت”،الذي تُقدمه سالي شاهين،وأثناء الحوار تُحلق طائرة هليكوبتر اسرائيلية فوق “اليخت”،وينجح جنود اسرائيليون على متن قاربين حربيين يرفرف عليهما العلم الاسرائيلي في اقتحام “اليخت” والقبض على الضيف وطاقم العمل بحجة اختراق المياه الاقليميةلاسرائيل،واقتياد الجميع إلى معسكر اسرائيلي؛

وأضاف .حيث يخضع الضيف للتحقيق،والطاقم للتعذيب،بكل مافي الفكرة من تضخيم لقوة العدو،وقدرته على حماية حدوده،وملاحقة كل من تسوله له نفسه الاقتراب من مياهه،ولا أظن أن اسرائيل كانت تستطيع أن تصنع لنفسها هالة أسطورية بهذا الشكل بالطريقة التي فعلها محمد فؤاد،نتيجة تراجع الوعي السياسي والجهل الفادح؛إذ قدم لدولة معتدية مغتصبة خدمة جليلة لا تُقدر بثمن.

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