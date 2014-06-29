رفسنجاني: عدم التنسیق بین حكومات المنطقة خلق أفضل فرصة للجماعات المتطرفة

أکد رئیس مجمع تشخیص مصلحة النظام الإيراني هاشمي رفسنجاني، أن عدم التنسیق بین حكومات المنطقة خلق أفضل فرصة للجماعات المتطرفة في المنطقة.

ونقلت وكالة الأنباء الإيرانية (إرنا) عن رفسنجانی قوله – خلال استقباله الیوم الأحد السفیر الترکي لدى طهران – إن “غیاب التنسیق بین حكومات المنطقة خلق أفضل فرصة للجماعات المتطرفة، وإذا کانت بالأمس في سوریا والیوم في العراق، ستکون غدا في أي بلد إسلامي آخر”.

كما اعتبر رفسنجاني الجماعات المتطرفة بأنها “مخلة بأمن شعوب المنطقة”، وأن أعمالها وممارساتها أدت إلی إهدار سمعة المسلمین الحقیقیین في النظام الدولي .. مضيفا أن حكومات المنطقة تدرك أن الأوضاع الراهنة تضر بالجمیع مهما کانت الرؤیة التي یقيمون بها ظروف الیوم.

وأشار إلى کیفیة تشكيل طالبان والقاعدة في أحضان الدول الغربیة والولايات المتحدة، قائلا إن جماعة طالبان والقاعدة اصبحتا فیما بعد عدوهما اللدود وفي المستقبل أیضا سیصبح تنظیم الدولة الاسلامية في العراق والشام “داعش” الذی یرتكب الجرائم الیوم فی العراق مخلا بأمن الدول التی تدعمه الان.

واعتبر أن “عولمة الإرهاب ظاهرة سیاسیة لهذا الظرف من التاریخ “قائلا إنه علی الحکومات التخلي عن مصالحها العابرة في القضایا الإقلیمیة، وأن تتوحد ضد الإرهاب الذي یسلب الأمن من الجمیع.