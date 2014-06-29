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عالم أمريكي يكشف إمكانية شحن الهاتف من جسم الإنسان

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عالم أمريكي يكشف إمكانية شحن الهاتف من جسم الإنسان عالم أمريكي يكشف إمكانية شحن الهاتف من جسم الإنسان

أرشيفية

 

كشف الدكتور داريوش إيلا، الأستاذ بجامعة “فايتفيل” الأمريكية، أنه من الممكن استخدام حرارة جسم الإنسان، لشحن الهواتف النقالة، عبر تطوير تطبيقات معينة في المستقبل.

وأوضح “إيلا” خلال محاضرة ألقاها بجامعة إزمير، غربي تركيا،بحسب ما ذكرت جريدة الشرق القطرية، أنه يمكن استخدام جسم الإنسان كبطارية، بفضل التطبيقات الكهروحرارية، لافتا إلى أن ذلك ليس من الخيال العلمي، أو أمرا مستحيلا، بل يمكن تحويل ألواح رقيقة جدا من السيلكون، والذهب الخاضعة لمعالجة خاصة، إلى مصدر أبدي للطاقة، وصديق للبيئة، عبر الاستفادة من فرق الحرارة بين سطحين.

وأردف “إيلا” أنه يمكن بسهولة شحن الهاتف عبر وضع ألواح صغيرة خلفه، تستفيد من الفرق بين حرارة اليد، والمحيط الخارجي، مشيرا إلى أن هذه التكنولوجيا بوسعها إنتاج الطاقة، في كافة المجالات التي توجد فيها اختلاف بدرجات الحرارة، وليس فقط من أجل شحن الهواتف.

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