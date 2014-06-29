غدا.. وزير المالية يعقد مؤتمرا صحفيا للإعلان عن برامج الموازنة الجديدة

يعقد هاني قدري، وزير المالية مؤتمرا صحفيا غدا الإثنين لإعلان وشرح برامج الموازنة الجديدة وحزمة الإصلاحات التي تتضمنها.

وذكرت الوزارة ـ في بيان اليوم ـ أن الرئيس عبد الفتاح السيسي أقر اليوم مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2014 /2015 ، حيث أصدر قرارا جمهوريا بقانون الموازنة الجديدة التي تتضمن إجمالي مصروفات بلغت 789 مليار جنيه وإيرادات عامة تبلغ 549 مليار جنيه ، وهو ما يعني تسجيل عجز كلي بالموازنة العامة بنحو 240 مليار جنيه، وهو ما يعادل نحو 10% من الناتج المحلي الإجمالي ، وذلك مقابل عجز متوقع خلال العام المالي الحالي 2013 /2014 يبلغ نحو 243 مليار جنيه يعادل نحو 12% من الناتج المحلي.

وتتضمن الموازنة العامة الجديدة تنفيذ حزمة من الإجراءات الاقتصادية والاجتماعية المهمة التي تستهدف تنشيط الاقتصاد القومي ومواجهة مشكلاته الهيكلية.

جدير بالذكر أن الاقتصاد المصري يمر بمرحلة دقيقة للغاية منذ يناير 2011 ، وهو ما يتطلب المكاشفة والمعالجة العميقة للمشكلات والتحديات التي تواجهه ومع الأخذ في الاعتبار تحقيق الحماية اللازمة لمحدودي الدخل والفئات الأولى بالرعاية.