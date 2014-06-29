الاتحاد الجزائري ينفي طلب مدرب المنتخب الوطني من اللاعبين الإفطار

نفى الاتحاد الجزائري لكرة القدم اليوم الأحد الأنباء التي ترددت بشأن طلب المدرب البوسني وحيد خليلودزيتش من لاعبيه عدم الصوم في شهر رمضان خلال مونديال البرازيل.

وذكر اتحاد الكرة الجزائري عبر موقعه الرسمي أن المدرب البوسني لم يطلب أبدا من لاعبي المنتخب الوطني ألا يصوموا خلال شهر رمضان خلال فترة كأس العالم.

وكانت تقارير إعلامية تحدثت عن رغبة “خليلودزيتش” في افطار لاعبيه خلال شهر رمضان، قبل المباراة المرتقبة لمحاربي الصحراء أمام ألمانيا غدًا الاثنين في “بورتو اليجري” ضمن دور الستة عشر لمونديال البرازيل.

وأكد الاتحاد الجزائري لكرة القدم أن خليلودزيتش يحترم الاسلام، وأن صوم اللاعبين من عدمها خلال كأس العالم أمر شخصي.