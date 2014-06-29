4 نصائح للتخلص من “الانتفاخ” بعد الإفطار فى رمضان

رمضان هو شهر مبارك بكل معانى الكلمة، الكل فيه ينتظر موعد أذان المغرب، كيف تتخلص من الانتفاخ بعد الإفطار لكن المشكلة هنا تكمن العادات السيئة المقترنة بتناول وجبة الإفطار، وما يمكن أن تؤديه لمشاكل صحية تعيق الحركة وتؤدي إلى خمول البدن والذهن وقلة الحركة وعدم الرغبة في العمل أو العبادة.

الكثير منا وليس الكل يتعامل وكأنه سيأكل آخر مرة في الحياة، مما يتسبب في العديد من المشكلات أبرزها “الانتفاخ”، والانتفاخ هو وجود كمية زائدة من الهواء، أو الغازات في المعدة والقناة الهضمية.

الأسباب التى تؤدى إلى الإنتفاخ :-

1-ملح الطعام: ينصح بتجنب وضع الكثير من الملح على الطعام، والابتعاد عن الأطعمة شديدة الملوحة، كالاسماك المالحة والمخللات؛ ويفضل استبدال قطرات من الليمون بدلا من الملح على السلطة.

> 2-البهارات والتوابل الوجبات والأغذية المحتوىة على نسبة كبيرة من البهارات والتوابل تتطلب شرب كميات كبيرة من الماء بعد تناولها.

> 3-المنبهات: ينصح الصائم بالتقليل من‏ ‏شرب المنبهات كالشاي والقهوة؛ لاحتوائها على الكافيين الذي يزيد من نشاط الكلى ويعزز دورها في التخلص من الماء.

> 4-المشروبات الغازية التي تحتوي على الكربون الذي يسبب الانتفاخ والشعور بالامتلاء، ويمنع الجسم من الاستفادة من السوائل؛ لذا لا بد من تجنبها أثناء الإفطار.

> 5-أشعة الشمس المباشرة على الصائم أن يتقي التعرض المباشر لأشعة الشمس لفترات طويلة.

وللتقليل من الإنتفاخ في رمضان وغير رمضان يجب إتباع الأتى:-

1- عدم الإفراط في تناول الطعام لأنه يعدّ أحد أسباب شعور الإنسان بإنتفاخ البطن، حيث أن الطعام الزائد عن حاجة الإنسان يضاعف عمل الجهاز الهضمي.

> 2- تجنّب تناول الخضروات النيّئة واستبدليها بالخضروات المطبوخة، واحرصي على التخلص من قشور الطماطم قبل تناولها وأيضا من بذور الخيار.

> 3- شرب الماء الكثير يساهم أيضًا في التخلص من انتفاخ البطن المزعج خاصة الماء معتدل الحرارة، فتجنبي تمامًا الماء المثلّج.

> 4- الحرص على تناول اللقيمات الصغيرة، ومضغها جيدا مع إغلاق الفم أثناء المضغ لتجنب ابتلاع الهواء، والذي يتسبب في الشعور بالإنتفاخ.