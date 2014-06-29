أولاند وميركل يجريان اتصالا هاتفيا مشتركا مع الرئيسين الروسي والأوكراني

أجرى الرئيس الفرنسى فرانسوا أولاند والمستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، اليوم الأحد اتصالا هاتفيا مشتركا مع الرئيسين الروسى فلاديمير بوتين والأوكرانى بترو بوروشنكو حول تطورات الوضع فى اوكرانيا.

وذكر الإليزيه – فى بيان صحفى اليوم – أن أولاند وميركل أشارا خلال المحادثة الهاتفية التى استغرقب حوالى ساعتين إلى أهمية التقدم الملموس على طريق إعادة الاستقرار الأمنى على الارض فى اوكرانيا وتمديد وقف اطلاق النار وكذا تنفيذ خطة السلام التى اعدتها سلطات كييف.

وذكر الرئيس الفرنسى والمستشارة الألمانية بشكل واضح التوقعات التى عبر عنها المجلس الأوروبى خلال القمة التى عقدت امس الاول الجمعة ببروكسل، وعبرا عن املهما فى التوصل الى نتائج فى هذا الصدد بحلول غد الاثنين.

كما أعرب اولاند وميركل عن تشجيعهما للرئيسين الروسى والاوكرانى لكى يعملا سويا على تنفيذ ألية متابعة تتم تحت اشراف منظمة الامن الاوروبية من اجل وقف اطلاق المار والسيطرة الفاعالة على الحدود الكشتركة وايضا اطلاق المفاوضات بين الخاصة بتنفيذ خطة السلام الاوكرانية واستكمال تحرير الرهائن.