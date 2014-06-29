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الكنيستين الكاثوليكية والإنجيلية تنعيان الدكتور محمود عزب مستشار شيخ الأزهر

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الكنيستين الكاثوليكية والإنجيلية تنعيان الدكتور محمود عزب مستشار شيخ الأزهر الكنيستين الكاثوليكية والإنجيلية تنعيان الدكتور محمود عزب مستشار شيخ الأزهر

محمود عزب مستشار شيخ الأزهر-ارشيفية

نعت الكنيسة الكاثوليكية المستشار الدكتور محمود عزب مستشار شيخ الازهر، وقالت فى بيان لها “كان دائما الشخص المناسب في المكان المناسب بدراسته الازهرية والغربية في جامعة السوربون حيث منحته أفق واسع لكي يحتل هذا المنصب والذي حقق نجاح ملحوظ للجميع وبشكل مبهر، والكنيسة الكاثوليكية تنعي صديقها الذي كان يعمل بشكل كبير لمد جذور التواصل بينها وبين الازهر والذي لعب دورًا محوريًا لعودة العلاقات بين الأزهر والفاتيكان”

كما نعت الكنيسة الإنجيلية فى بيان لها ” ببالغ الأسى الدكتور محمود عزب مستشار الامام الأكبر شيخ الجامع الازهر و مقرر بيت العائلة ،وقال الدكتور القس صفوت البياضى رئيس الطائفة الإنجيلية، إنه الرجل الذي تميز بعلمه و فكره و أدبه و أتقدم بخالص التعازي لفضيلة الامام و لأسرة الفقيد”

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