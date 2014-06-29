أخبار عاجلة

بالصور || الأسعار الجديدة للسلع التمونية التي سيتم صرفها في جميع المنافذ التابعة للوزارة من أبريل 2017 -
السفيرة عزيزة - الإعلامية / سناء منصور لـ "أبلة فضيلة " في ذكرى ميلادها " كل عام وأنتي بخير " -
ملاعب ONsport: هل تتوقع إسمرار المدرب الجديد إيناسيو مع الزمالك -
ملاعب ONsport: جولة في أهم الأخبار المصرية والعالمية الرياضية - الثلاثاء 4 أبريل 2017 -
محافظ المنيا يشهد فعاليات مؤتمر "التمكين الاقتصادي للمرأة عام 2017".. صور -
حريق داخل مركز شباب الجزيرة.. والحماية المدنية: 10 سيارات لإطفاء -
بالصور || أهالي الشرقية يسحلون بلطجي يخطف الأطفال من أمام المدارس ويكشفون عن الطريقة التي يستدرجهم بها -
السفيرة عزيزة - د. نورهان قنديل " أخصائي تغذية علاجية " ... رياضة " spinning " -
السكة الحديد تخالف قرار "الوزراء" بترشيد الإنفاق.. والوزير "خارج نطاق الخدمة"- مستند -
اردوغان لبوتين: هجوم إدلب "الكيميائي غير الإنساني" يهدد محادثات السلام -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. أونا

بالصور.. إسرائيل تستخدم الحلوى وعلب الثقاب للتحريض على حركة حماس بالضفة الغربية

Google+ Print
بالصور.. إسرائيل تستخدم الحلوى وعلب الثقاب للتحريض على حركة حماس بالضفة الغربية بالصور.. إسرائيل تستخدم الحلوى وعلب الثقاب للتحريض على حركة حماس بالضفة الغربية

قالت وكالة “معا” الفلسطينية للأنباء اليوم الأحد، إن قوات الاحتلال، التي اقتحمت مدينتى رام الله و نابلس في إطار عمليتها العسكرية المتواصلة للبحث عن الإسرائيليين الثلاثة المفقودين، تقوم بالتحريض علي حركة المقاومة الإسلامية (حماس) التي تتهمها تل أبيب بالمسؤولية عن اختفاء الإسرائيليين.

وأضافت الوكالة الفلسطينية أن قوات جيش الاحتلال قامت بتوزيع حلوي علي المواطنين في المدينتين ، حملت عبارة”رمضان كريم، قليل من الحلوى بعد أن مرمرت، (صعبت) حركة (حماس) الحياة في الضفة”، وعبارات أخرى على علب ثقاب مثل “حماس بتولع الضفة”.

وقالت”معا” إن مصادر أمنية فلسطينية في نابلس أوضحت أن جنود الاحتلال ألقوا المئات من قطع الحلوى في شوارع المدينة.

ومن جانبها، نقلت صحيفة “جيروزاليم بوست” الإسرائيلية عن جيش الاحتلال أنه ليس علي دراية بالواقعة.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا