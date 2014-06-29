بالصور.. إسرائيل تستخدم الحلوى وعلب الثقاب للتحريض على حركة حماس بالضفة الغربية

قالت وكالة “معا” الفلسطينية للأنباء اليوم الأحد، إن قوات الاحتلال، التي اقتحمت مدينتى رام الله و نابلس في إطار عمليتها العسكرية المتواصلة للبحث عن الإسرائيليين الثلاثة المفقودين، تقوم بالتحريض علي حركة المقاومة الإسلامية (حماس) التي تتهمها تل أبيب بالمسؤولية عن اختفاء الإسرائيليين.

وأضافت الوكالة الفلسطينية أن قوات جيش الاحتلال قامت بتوزيع حلوي علي المواطنين في المدينتين ، حملت عبارة”رمضان كريم، قليل من الحلوى بعد أن مرمرت، (صعبت) حركة (حماس) الحياة في الضفة”، وعبارات أخرى على علب ثقاب مثل “حماس بتولع الضفة”.

وقالت”معا” إن مصادر أمنية فلسطينية في نابلس أوضحت أن جنود الاحتلال ألقوا المئات من قطع الحلوى في شوارع المدينة.

ومن جانبها، نقلت صحيفة “جيروزاليم بوست” الإسرائيلية عن جيش الاحتلال أنه ليس علي دراية بالواقعة.