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تاجر أنتيكات: المهنة شارفت على الانقراض لكن مكملين

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تاجر أنتيكات: المهنة شارفت على الانقراض لكن مكملين تاجر أنتيكات: المهنة شارفت على الانقراض لكن مكملين

جالساً على كرسيه من العاشرة صباحاً و حتى منتصف الليل بجوار أنتيكات غطتها الأتربة فى انتظار زبون واحد، عمرو زكى، تاجر الأنتيكات، الذى ورث مهنته عن أبيه وجده منذ أن اختاروا شارع المعز بمنطقة الأزهر ليكون مقراً لعملهم فى عام 1922.

وقال “زكي” والحزن يكسو وجهه: “المهنة مبقتش زى زمان،وشراء الأنتيكات دلوقتى من باب الرفاهية”،ويضيف:”جدى و من بعده أبويا كانوا بيشتغلوا فى المهنة دى و بيكسبوا كتير ، لكن دلوقتى مفيش شغل لأن المصريين يدوب عايزين يلاقوا الأكل و الشرب، والأجانب بيدوروا على الألات الخفيفة و الحديثة،وساء الحال أكتر مع الأحداث الأخيرة و قلة السياحة فى ”.

وأطباق نحاسية مختوم عليها ختم الملك فاروق,جرامافونات،تليسكوبات,كاميرات بلوريت,راديوهات ترانزستور،تليفونات و ساعات و الألات الموسيقية القديمة،هذا جزء من محتويات المحل،الذى أكد صاحبه أن كل الاجهزة تعمل و قابلة للاستخدام،ويستكمل:”الأسعار تبدأ من 250 جنية و تصل لـ 600 جنية حسب الحجم و نوع الجهاز,و كمان ممكن نصلح أى جهاز هنا بس يكون غير كهربى”.

و يرى عمرو أن هذه التجارة شارفت على الانقراض،رغم أن مصر هى مهد الحضارات و صاحبة التاريخ ومنبع الثقافات ، إلا أن الدول الغربية الآن تهتم بالأنتيكات و أى شئ يشير إلى التاريخ القديم أكثر من مصر،الأمر الذى يصيبه بالحزن الشديد، قائلاً:”اللى بيفهموا عندنا قليلين”، مشيراً إلى أنه لن يترك محله حتى نهاية عمره و سوف يورث هذه الصنعة لأولاده ,مختتماً :”مكملين والله كريم”.

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