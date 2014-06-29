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«هنتلر الطواحين» يسرق أحلام المكسيكيين.. هولندا تُنهي المباراة في 5 دقائق

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«هنتلر الطواحين» يسرق أحلام المكسيكيين.. هولندا تُنهي المباراة في 5 دقائق «هنتلر الطواحين» يسرق أحلام المكسيكيين.. هولندا تُنهي المباراة في 5 دقائق

هولندا

قلبت هولندا الطاولة على المكسيكي الذي تقدم بالنتيجة في بداية الشوط الثاني، قبل أن تحرز هولندا التعادل عبر شنايدر قبل نهاية المباراة بدقيقتين فيما أحرز هونتلار التعادل في الوقت الضائع من المباراة التي لعبت على ملعب بلاسيدو أديرالدو كاستيلو فيما يلعب الفريق البرتقالي مع الفائز بين كوستاريكا واليونان ضمن ربع النهائي.

وبعد ثلاث دقائق من بداية الشوط الثاني سيطر دوس سانتوس على الكرة رغم ضغط دالي بليند وسدد كرة قوية من خارج منطقة الجزاء على
> يسار يسبر سيلسن محرزا هدف المكسيك.

لكن فيسلي سنايدر استطاع تعديل النتيجة لهولندا قبل دقيقتين من نهاية المباراة بعد أن نفذ ارين روبن ركلة ركنية وهيأ البديل ممفيس ديباي الكرة إلى سنايدر الذي سددها بقوة على يمين الحارس جويرمو اوتشوا.

وفي الدقيقة الثانية من الوقت بدل الضائع راوغ روبن القائد رفائيل ماركيز داخل منطقة الجزاء لكنه أسقطه ليحتسب الحكم البرتغالي بيدرو برونسيا ركلة جزاء لهولندا.

ونجح البديل كلاس يان هنتيلار في تسجيل ركلة الجزاء بعد أن وضع الكرة على يمين اوتشوا. وكان اوتشوا قد واصل تألقه في البطولة وأنقذ هدفا مؤكدا في الدقيقة 57 بعد أن لعب ستيفان دي فري الكرة برأسه من مدى قريب لكن اوتشوا أبعدها برد فعل سريع لتصطدم بالقائم ويبعدها دفاع المكسيك. ثم عاد الحارس المكسيكي وأنقذ كرة من ارين روبن في الدقيقة 74.

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أونا

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