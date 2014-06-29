Messika Paris تحتفل بافتتاح أول متجر رئيسي لها

احتفالاً بافتتاح أول متجر رئيسي لها في مدينة النور، دعت Messika Paris حفلاً من الإعلاميين وسادة المجتمع وعدد من ضيوف الشرف إلى أمسية راقية في مطعم ’أبيسيوس‘ الفريد في قلب العاصمة باريس.

وقد اصطبغت الأمسية بلمسات- Messika الأصيلة، فكان الألق والفخامة الميزة الأساسية في سائر التفاصيل، في حين عرضت دار المجوهرات العالمية المرموقة خبرتها في مجال الماس في جو حميم وساحر. واستمتع الضيوف بالأطايب والكوكتيلات الفاخرة أثناء استعراض المجوهرات الفريدة المعروضة، محاطين بالموسيقى العذبة من أنغام الفنانة العالمية الشهيرة ’بيردي‘. وقد اختتمت هذه الأمسية الأولى من نوعها من Messika - والتي لن تكون الأخيرة حتماً بمثل ما افتتحت به من فخامة ورقي.

منذ انطلاقتها في عام 2005، حققت Messika سمعة واسعة في شتى أرجاء العالم، من خلال ابتكاراتها من المجوهرات التي تجمع بين أرقى أنواع الماس من جهة، والتصميم الخالد ذو اللمسات العصرية من جهة أخرى. أطلقت فاليري ميسيكا، مؤسسة ميسيكا باريس- Messika Paris خطها الخاص من المجوهرات بعد سنوات طويلة من الخبرة مع والدها، أندريه ميسيكا، أحد أهم تجار الماس في العالم. تمثل- Messika رمزاً للمجوهرات الراقية ذات الطراز الرفيع، من خلال أرقى أنواع الماس و الأحجار الكريمة وأجود المواد، إلى جانب الاهتمام بأدق التفاصيل بطريقة عصرية حديثة. يقع بوتيك العلامة التجارية في قلب العاصمة باريس، 259 شارع سان هونوريه، ويتميز بسقفه المرتفع ولمسات من اللون الوردي الخفيف والرمادي اللؤلؤي، مع واجهات عرض زجاجية ضخمة، حيث يعكس هذا المتجر الفاخر روح العلامة التجارية الحقيقية.