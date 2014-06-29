إختيارات "سيدتي نت" لإطلالتك الرمضانية

اليوم هو أول أيام شهر رمضان المبارك وقد عمّت أجواؤه الروحانية في كل مكان. ولإستقبال هذ الشهر الفضيل عليك إختيار الإطلالة المثالية .

تعد مجموعات ماقبل خريف 2014 هي أحدث ما تستقبله أسواقنا في الفترة الحالية، لذلك قررنا أن نغوص في تلك المجموعات التي عرضها المصممون في الشهور السابقة لنختار لك منها ما يتناسب مع روحانية شهر رمضان المبارك و يضفي لإطلالتك رونقاً خاصاً.

في مجموعة المصمم الهندي Naeem Khan ظهرت بعض التصاميم ذات القصات الناعمة والتفاصيل البسيطة مع لمسة من التطريز الهندي الذي أصفى عليها بريقاً من نوع آخر. أما Alberta Ferretti فقد قدّمت عدداً من الفساتين الساترة، منها ما كان فخماً ومناسباً للسهرات المسائية، ومنها ما ظهر بشكل بسيط وناعم. كما أعجبنا بتصميمين جميلين تميّزهما تفاصيل ذهبية برّاقة في مجموعة Escada، فحرصنا على أن نضمّها لمجموعة إختياراتنا الأنيقة لإطلالتك في رمضان .

من ناحية أخرى أضفنا عدداً من الإختيارات العصرية ، من بينها البنطلون الواسع الذي شوهد في مجموعة Giorgio Armani و الفستان المورّد من Erdem .

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