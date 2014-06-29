أجمل 10 تصاميم بتوقيع Giambattista Valli

عرف المصمم الإيطالي جيامباتيستا فالي Giambattista Valli كواحد من أبرز مصممي الكوتور والأزياء الراقية في العالم وقد أثبت اسمه بتصاميمه الأنثوية الناعمة التي يفاجئنا بها في كل موسم. كما تكرر اسمه في العديد من المناسبات على السجادة الحمراء وأصبح من المصممين المفضلين لنجمات هوليوود.

يمكن أن تظهر تصاميم جيامباتيستا فالي بشكل أنثوي ناعم للغاية وبألوان جميلة كما في إطلالة دايان كروغر Diane Kruger التي اختارت فستاناً عصرياً قصيراً، وإطلالة الممثلة الآسيوية لي بينغ بينغ Li Bingbing بلمسات الأصفر الجميلة.

ومن جهة أخرى تظهر بشكل عصري بقصات جميلة ومبتكرة كما في إطلالة نيكول كيدمان Nicole Kidman وريس ويذرسبون Reese Witherspoon ، ولا يمكن أن ننسى إطلالة السندريلا الجميلة لوبيتا نيونغو Lupita Nyongo التي ظهرت بإطلالة عصرية أنيقة .

جيسيكا بيال Jessica Biel هي واحدة من أكبر المعجبات بهذا المصمم حتى أنها إختارته ليضع بصمته الناعمة على إطلالتها الساحرة في حفل زفافها وعلى عدد كبير من إطلالاتها الأخرى على السجادة الحمراء . ولا يمكن أن ننسى إطلالتها في حفل علامة المجوهرات المعروفة Tiffany & Co حيث تألقت بفستان قصير بتفاصيل جميلة .

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