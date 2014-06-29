العامر يكشف فساد الطبقة الثرية في "جرذان الصحراء"

الرياض: وليد عنتر

صرح الفنان والمنتج عبدالله العامر لـ"سيِّدتي نت" أنه يعود إلى الدراما الرمضانية هذا العام بعدما توقف العام الماضي من خلال مسلسل "جرذان الصحراء" الذي يعرض حصرياً طوال أيام الشهر الفضيل على شاشة "روتانا خليجية".

وأوضح بأن العمل مختلف تماماً عما تم تقديمه في مسلسله "هوامير الصحراء" بأجزائه الأربعة وإن كان التعاون مع أغلب صناع "الهوامير"، فالعمل من بطولته وإنتاجه كمنتج منفذ، وتأليف الكاتب عبدالله بن بخيت الذي كتب أيضاً "الهوامير"، وإخراج السوري أيمن شيخاني الذي قدم من قبل جزأين من "الهوامير"، مؤكداً أن مسلسله الجديد يتناول طبقة الأثرياء وما يحدث في القصور من البطانة والأقارب الذين يحيطون بالأثرياء، ويتعرض للانتهازيين الذين يستغلون الفرصة للسيطرة، ثم يحدث الانهيار للقصر، لافتاً إلى أنه سوف يقدم العمل في عدة أجزاء خلال المواسم الدرامية القادمة.

وأشار إلى أن "جرذان الصحراء" يعتبر نقلة نوعية في صناعة الدراما السعودية والخليجية، حيث ستُسجل أحداثه بين ثلاث قارات ومدن عدة، مبيناً أن القصة تصوّر الثراء والفساد في المجتمع ضمن قالب بوليسي ممزوج بمحلية وخصوصية المجتمع السعودي والخليجي.

وأضاف الفنان عبدالله العامر: "تم تصوير العمل الذي يعد من أضخم الأعمال الدرامية الخليجية والعربية رمضان هذا العام ما بين السعودية وسويسرا وتحديداً منطقة لوزيرن، وهو من إنتاجي وتمثيلي، وإخراج أيمن شيخاني، وتأليف الكاتب عبدالله بن بخيت، وبطولة باقة من الفنانين السعوديين والخليجيين والعرب الذين بلغ عددهم أكثر من 122 ممثلاً وممثلة، ومنهم: غازي حسين، وهدى الخطيب، وفخرية خميس، ورؤى الصبان، وسعيد قريش، ومحمد المنصور".