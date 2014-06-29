إجازة روب لوي وعائلته في فرنسا تتحوّل إلى كابوس

نجا الممثّل الأمريكي Rob Lowe وعائلته من العواصف والفياضانات المدمرّة التي ضربت فرنسا الأربعاء الماضي.

وكان Lowe قد توجّه منذ فترة قصيرة برفقة زوجته Sheryl Berkoff وإبنه John، لقضاء إجازة في منزلها ببلدة commune الفرنسيّة، لكنّ الطقس الرديء أفسد مخطّطاتهم.

وذكر أحد أقارب Rob Lowe انّ المياه غمرت المنزل بشكل مخيف، ممّا إستدعى رجال الأطفاء الذين أخرجوهم وساعدوهم على النجاة بأنفسهم.

وبدوره، شكر John فرق الإنقاذ قائلاً: شكراً لرجال الإطفاء الذين أنقذونا من هذا الكابوس.. أنا سعيد لأنّ الجميع بخير.

لا بد من الإشارة إلى خطورة الوضع الذي شهدته تلك المنطقة، حيث إنّ الفياضانات طالت العديد من الوحدات الإقليميّة المجاورة، ولا يوجد سوى محطّة إنقاذ واحدة فقط، حسب ما أفادت إحدى المصادر الرسميّة.

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