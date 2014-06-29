أخبار عاجلة

بالصور || الأسعار الجديدة للسلع التمونية التي سيتم صرفها في جميع المنافذ التابعة للوزارة من أبريل 2017 -
السفيرة عزيزة - الإعلامية / سناء منصور لـ "أبلة فضيلة " في ذكرى ميلادها " كل عام وأنتي بخير " -
ملاعب ONsport: هل تتوقع إسمرار المدرب الجديد إيناسيو مع الزمالك -
ملاعب ONsport: جولة في أهم الأخبار المصرية والعالمية الرياضية - الثلاثاء 4 أبريل 2017 -
محافظ المنيا يشهد فعاليات مؤتمر "التمكين الاقتصادي للمرأة عام 2017".. صور -
حريق داخل مركز شباب الجزيرة.. والحماية المدنية: 10 سيارات لإطفاء -
بالصور || أهالي الشرقية يسحلون بلطجي يخطف الأطفال من أمام المدارس ويكشفون عن الطريقة التي يستدرجهم بها -
السفيرة عزيزة - د. نورهان قنديل " أخصائي تغذية علاجية " ... رياضة " spinning " -
السكة الحديد تخالف قرار "الوزراء" بترشيد الإنفاق.. والوزير "خارج نطاق الخدمة"- مستند -
اردوغان لبوتين: هجوم إدلب "الكيميائي غير الإنساني" يهدد محادثات السلام -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. الفن و المشاهير
  4. سيدتي

وفاة الممثّل ميشخ تايلور بعد صراع مع السرطان

Google+ Print

الأحد 29-06-2014 20:47

توفيّ الممثّل الأمريكي Meshach Taylor عن عمر يناهز الـ 67 عاماً، بعد صراع مع مرض السرطان.

أفادت إحدى المصادر المقربّة من Taylor، إنّه فارق الحياة أمس في منزله بكاليفورنيا، وكان محاطاً بالأهل والمحبّين.

وكانت عائلة الراحل قد أعلنت منذ أيّام قليلة أنّ حالته الصحيّة تدهورت وتراجعت بشكل كبير ومؤسف.

قدّم الراحل العديد من الأعمال الشهيرة منها:Designing Women، Dave's World، Mannequin، و Buffalo Bill...

Meshach Taylor ولد في ولاية بوسطن، درس وتخرّج من جامعة Florida A&M.

في العام 1993 تزوّج من Bianca Ferguson وأنجب منها 4 أولاد هم: Tamar ، Esme ، Yasmine و Tariq .

 

 

 

 

لمشاهدة أجمل صور مشاهير العالم زوروا أنستغرام سيدتي

ويمكنكم متابعة آخر أخبار مشاهير العالم عبر تويتر "سيدتي فن"2

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

سيدتي