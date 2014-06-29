وفاة الممثّل ميشخ تايلور بعد صراع مع السرطان

توفيّ الممثّل الأمريكي Meshach Taylor عن عمر يناهز الـ 67 عاماً، بعد صراع مع مرض السرطان.

أفادت إحدى المصادر المقربّة من Taylor، إنّه فارق الحياة أمس في منزله بكاليفورنيا، وكان محاطاً بالأهل والمحبّين.

وكانت عائلة الراحل قد أعلنت منذ أيّام قليلة أنّ حالته الصحيّة تدهورت وتراجعت بشكل كبير ومؤسف.

قدّم الراحل العديد من الأعمال الشهيرة منها:Designing Women، Dave's World، Mannequin، و Buffalo Bill...

Meshach Taylor ولد في ولاية بوسطن، درس وتخرّج من جامعة Florida A&M.

في العام 1993 تزوّج من Bianca Ferguson وأنجب منها 4 أولاد هم: Tamar ، Esme ، Yasmine و Tariq .

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