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رمضان في نيجيريا..مائدة الإفطار في الشارع لمشاركة المحتاجين

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رمضان في نيجيريا..مائدة الإفطار في الشارع لمشاركة المحتاجين رمضان في نيجيريا..مائدة الإفطار في الشارع لمشاركة المحتاجين

الافطار فى نيجيريا – ارشيفية

يتميز المجتمع النيجيري بكرم بالغ، إذ تتكاثر في مدن الشمال المسلم ظاهرة الأحياء الفقيرة، التي ينفق عليها الأثرياء طوال السنة، حتى أضحت تلك الأحياء تحمل أسماء المحسنين الذين ينفقون عليها.

لكن كرم الأثرياء هذا، يجد منافسة كبيرة في شهر رمضان المبارك، من قبل الفقراء وذوي الدخل المحدود، وشتى الشرائح في المجتمع النيجيري المسلم، الذي ما أن يدخل الشهر الكريم حتى يتنافس أفراده في فعل الخير، من تقديم الطعام واللباس وبذل المال للفقراء.

وفى تقرير بثته “سكاى نيوز” اشارت إلى أن ظاهرة الإفطار في الشارع من سمات رمضان في نيجيريا، مثلها مثل عدد من البلدان العربية التى اعتادت على الافطار فى المخيمات و المساجد ، فإن ظاهرة الإفطار فى الشارع ظاهرة فريدة تميز بها المجتمع النيجيرى.

وهكذا يجد المارة الذين لم يتمكنوا من العودة مبكرا إلى منازلهم، وغيرهم من الفقراء والمعوزين موائد الإفطار المنزلي منتشرة طوال الشارع من قبل الصائمين الذين يبحثون عمن يشاركهم إفطارا ينالون به أجرًا.

وهكذا فإن نيجيريا، وبالخصوص شمالها مثل مدن ولاية كانو، وبرنو تعد من أكثر الأماكن كرما وتضامنا ومواساة للفقراء في شهر الخير.

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