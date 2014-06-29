في جنازة عسكرية شعبية.. بورسعيد تودع شهيد عملية سيناء الإرهابية

شيعت بعد عصر اليوم 29 الجارى من مسجد “لطفى شبارة” دائرة قسم الشرق جنازة الشهيد المجند”كريم على العايق” الذى استشهد وثلاثة من زملائة من مجندى قوات الأمن المركزى بمنطقة رفح بشمال سيناء أمس إثر استهدافهم من قبل مجهولين.

وتقدم الجنازة العسكرية اللواء أركان حرب “سماح قنديل” محافظ بورسعيد ،واللواء”محمد الشرقاوى” مساعد وزير الداخلية مدير أمن بورسعيد ،ولفيف من القيادات الأمنية والتنفيذية والشعبية إذ شيعت الجنازة عسكرياً و تحولت الجنازة إلي مسيرة شعبية و حملوا فيها الإرهابين مسؤولية القتل .

وتم دفن الجثمان بمثواة الأخير بمقابر الأسرة دائرة قسم الزهور.