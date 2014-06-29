محمد رمضان لفريق مسلسل “إبن حلال”: المخرج موهوب والممثلين “عتاولة”

وجه الفنان محمد رمضان رسالة شكر لكل من شاركوة العمل فى مسلسل “ابن حلال”،مؤكدا لهم ثقته فى نجاح العمل الذى بدأت اليوم إذاعة أولى حلقاته.

> رمضان وجه الشكر لزملائه .وكتب: “بشكر كل فريق عمل ابن حلال انا فخور بيكم جداً. انتاج قوي ،ومخرج موهوب، وسيناريست حاسس بالناس ،وعارف يعبر عنهم ، و التصوير كما ينبغي ان يكون بقيادة الدولي احمد زيتون ، وصوت عبد السلام وفوقش، و مكساچ ومنعم مونتاچ .. و ادم تيترات ومنعم ألحان، وممثلين عتاولة،مش عارف اقول غير ان المنظومة متكاملة يا رجالة،عشان كده ثقة فالله صعود”.

> مسلسل “ابن حلال” بطولة محمد رمضان، وفاء عامر، هالة فاخر، محمود الجندي، أحمد فؤاد سليم، أحمد سعيد عبد الغنى، ريهام سعيد، ميريهان حسين، سهر الصايغ، مراد فكرى، سارة سلامة، ونورهان.،و يذاع على قنوات عديدة ،ومنها النهار و mbcمصر و الحياة و بانوراما .