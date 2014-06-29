انتعاش اتحاد الكرة والأندية بـ23 مليون جنيه

/أ ش أ/ تلقى خالد عبد العزيز وزير الشباب والرياضة، خطابا من وزير المالية هاني قدري بشأن صرف مستحقات الاتحاد المصري لكرة القدم ومستحقات أندية الدورى الممتاز لدى اتحاد الإذاعة والتلفزيون.

وأشار إلى أنه بناء على مكاتبات وزير الشباب والرياضة لوزارة المالية، فقد تمت الموافقة على تدبير مبلغ 23 مليون و 53 ألف و 141 جنيه من إجمالى مبلغ 42 مليون و 767 ألف و 145 جنيه مديونية، ومستحقات على اتحاد الإذاعة والتلفزيون لاتحاد الكرة وأندية الدورى الممتاز من عام 2010 وحتى 30/6/2013.

وأرسل خالد عبد العزيز، خطابا بهذا المعنى لجمال علام رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم، على أن تقوم وزارة المالية بتدبير باقي المبلغ في ضوء طلب وزارة الشباب والرياضة خلال العام المالي القادم.