أحمد فتحي يوضح حقيقة زيارته لنادي الزمالك

أوضح أحمد فتحي مدافع الأهلي ومنتخب مصر سر زيارته الخاطفة إلى نادي الزمالك، التي فتحت الباب أمام التكهن بانتقاله إلى القلعة البيضاء.

وأوضح فتحي "كنت ذاهبًا إلى صديق لي اسمه محمد، يملك معرض سيارات على سور نادي الزمالك، حتى أرد له سيارته".

وأضاف لقناة "أون تي في" "قابلت هناك بعض مشجعي نادي الزمالك، وكانوا يتصورون أنني ذاهب للتوقيع، وعندما أوضحت الموقف، أصروا على دخولي نادي الزمالك، ولكنني رفضت".

وأتم "الجوكر" "أحترم جميع الأندية، ولكن الأهلي والإسماعيلي لهما مكانة خاصة داخل قلبي، وأشعر بالاستقرار، ولا توجد مشاكل سواء مع الإدارة السابقة أو الحالية، تدفعني للانتقال إلى الزمالك".

يُذكر أن عقد أحمد فتحي مع الأهلي ينتهي هذا الموسم، ويستعد لإجراء معايشة مع نادي آرسنال الإنجليزي، إضافة إلى اهتمام نادي اتحاد جدة السعودي بضمه مقابل 900 ألف دولار في الموسم.