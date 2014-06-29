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مرتضى: أستغني عن فتح الله؟ لو تركت كل لاعب يهدر، سأصبح بلا فريق

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مرتضى: أستغني عن فتح الله؟ لو تركت كل لاعب يهدر، سأصبح بلا فريق مرتضى: أستغني عن فتح الله؟ لو تركت كل لاعب يهدر، سأصبح بلا فريق

"الخسارة من الأهلي .. ولا أي اندهاش"، هكذا تعامل مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك مع الهزيمة في القمة أمس 0-1 في افتتاح الدورة الرباعية.

وقال مرتضى في تصريحات إذاعية: "عندما يخسر الزمالك من الأهلي، ولا أي اندهاش، ونفس الأمر بالنسبة للأهلي، وهذه كرة القدم".

وأوضح رئيس القلعة البيضاء: "الزمالك هزم نفسه، لاعب سجل بالخطأ في مرماه، وآخر أهدر ركلة جزاء ضيعت مجهود زملاءه في 21 مباراة".

وعن الاستغناء عن محمود فتح الله بعد إضاعة هذه الركلة، رد مرتضى: "إذا قررت الاستغناء عن لاعب أهدر ركلة جزاء، سأصبح بلا فريق في النهاية".

وأتم مرتضى منصور: "رغم الخسارة من الأهلي، متفائل بالفوز بلقب الدوري والكأس وبطولة أفريقيا".

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