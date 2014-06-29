وزير الأوقاف: لم ولن يصدر قرارات بتحديد «التراويح»

قال الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، مساء الأحد، إن جميع مساجد مصر بما فيها جميع الزوايا والمصليات مفتوحة أمام جميع الصلوات وصلاة التراويح طوال شهر رمضان الكريم.

وأضاف، خلال مؤتمر صحفي لإعلان ميثاق الشرف الدعوي وضوابط استخراج تصاريح الخطابة: «المساجد ستشهد صلاة التراويح بجزء كامل من القرآن ودرس يومي وسهرة قرآنية، والوزارة اختارت نحو 1000 مسجد جامع ستصلي صلاة التراويح بجزء كامل من القرآن الكريم، وتم اختيار نماذج مركزية، تحت إشراف ديوان عام الوزارة».

ونفى الوزير، صدور أي قرار كتابي أو شفهي يحدد فترة صلاة التراويح، في المساجد في رمضان، بـ45 دقيقة قائلاً لم يصدر ولن يصدر أي قرار بتحديد مدة صلاة التراويح.