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صحيفة: موناكو يوافق على التفاوض مع ريال مدريد بشأن فالكاو

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صحيفة: موناكو يوافق على التفاوض مع ريال مدريد بشأن فالكاو صحيفة: موناكو يوافق على التفاوض مع ريال مدريد بشأن فالكاو

مدريد، (إفي): ذكرت تقارير إخبارية أن نادي موناكو وافق على التفاوض مع ريال مدريد حال قيامه بتقديم عرض لضم المهاجم الكولومبي راداميل فالكاو خاصة مع رغبة الأخير في ارتداء قميص النادي الملكي الذي يفرض سرية تامة على تحركاته بهذا الشأن.

وتوصل فالكاو لاتفاق رسمي مع الروسي ديمتري ريبولوفليف مالك ناديه الحالي موناكو الفرنسي، للتفاوض حال تلقيه عرضا من الريال، الأمر الذي ينتظر حدوثه خلال الأسابيع المقبلة، حسبما أوردت صحيفة (آس) الإسبانية.

كان فالكاو قد انضم لموناكو قادما من أتلتيكو مدريد الصيف الماضي مقابل 45 مليون يورو وبعقد يستمر خمسة مواسم، تنتهي في 2018 ، يجني في كل موسم منها 14 مليون يورو سنويا.

ورفض المهاجم الكولومبي عروض عدة مغرية كان أبرزها عرض مانشستر يونايتد الإنجليزي الذي يدربه الهولندي لويس فان جال، بالإضافة لأندية إنجليزية أخرى مثل تشيلسي الذي قوبل عرضه بالرفض مما دفعه لضم دييجو كوستا.

وتعافى الكولومبي المخضرم تماما من قطع في الرباط الصليبي تعرض له في 22 يناير/كانون ثان 2013 حيث خضع لجراحة بعدها بثلاثة أيام في البرتغال، وهو ما حرمه من المشاركة في مونديال البرازيل مع منتخب بلاده.

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