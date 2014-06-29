الصحافة الإيطالية: أتلتيكو مدريد مهتم بهاندانوفيتش وإيكاردي

مدريد، (إفي): تتحدث الصحافة الإيطالية عن اهتمام نادي أتلتيكو مدريد الإسباني بضم الأرجنتيني ماورو إيكاردي مهاجم انتر ميلان بالإضافة إلى حارس الأخير السلوفيني سمير هاندانوفيتش.

وبحسب الصحافة الإيطالية، فإن قيمة صفقة ضم إيكاردي وهاندانوفيتش قد تصل إلى 31 مليون يورو لتعويض رحيل تيبو كورتوا ودييجو كوستا المنتظر عن الروخيبلانكوس إلى تشيلسي.

وكانت صحيفة (آس) الإسبانية قد ذكرت الخميس أن مسئولي أتلتيكو مدريد أعربوا للمدير الرياضي لإنتر ميلان بيرو أوسيليو خلال زيارته لإسبانيا عن اهتمامهم بضم إيكاردي البالغ من العمر 21 عاما.