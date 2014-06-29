انتقال كازورلا لأتلتيكو مرهون بصفقات البيع في الروخيبلانكوس

مدريد، (إفي): أصبح وصول سانتي كازورلا من أرسنال الإنجليزي إلى أتلتيكو مدريد بطل الدوري الإسباني، مرهونا بصفقات البيع التي سيعقدها الأخير حال رغب في الحصول على خدمات لاعب الوسط الإسباني في الموسم المقبل.

وترددت أرقام كثيرة مختلفة داخل أروقة النادي المدريدي حول قيمة الصفقة التي يعتقد أنها ستدور في فلك 20 مليون يورو بالإضافة إلى راتب اللاعب، الأمر الذي يعني أن توفير مبلغ مالي يغطي قيمة هذا الانتقال أصبح ضروريا.

ومن المحتمل أن يتم بيع التركي أردا توران هذا الصيف رغم عدم رغبة النادي في بيع لاعب الوسط التركي الذي جذب اهتمام عدد من كبار فرق أوروبا، كي يتمكن أتلتيكو من ضم كازورلا إليه اعتبارا من الموسم المقبل، بحسب ما ذكرته صحيفة (آس) الإسبانية.

كما أن هناك سيناريو آخر أمام أتلتيكو مدريد يتمثل في بيعه لاعبين آخرين كي يتمكن من توفير مبلغ كاف من المال من أجل ضم كازورلا من فريقه الحالي أرسنال.

وفي هذا السيناريو، قد يكون أدريان أحد أبرز الراحلين خاصة وأنه أمضى عاما ونصف داخل أسوار النادي دون أن يقدم أداء مرضيا، في الوقت الذي أبدت فيه أندية عدة اهتمامها بضمه على رأسها فالنسيا.

وأبدى كازورلا استعداده للقدوم إلى مدريد على الرغم من استقراره مع (المدفعجية)، إلا أنه قد يلبي نداء رغبة متكررة ومحاولات كثيرة من الـ(روخيبلانكوس) لضمه باعتباره أحد أفضل اللاعبين الإسبان.