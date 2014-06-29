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صحيفة: ' عضة ' سواريز لن تدفع ليفربول لخفض سعره

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صحيفة: ' عضة ' سواريز لن تدفع ليفربول لخفض سعره صحيفة: ' عضة ' سواريز لن تدفع ليفربول لخفض سعره

مدريد، (إفي): كشفت تقارير اخبارية أن الأزمة التي يمر بها الأوروجوائي لويس سواريز لاعب ليفربول الإنجليزي لن تدفع النادي لخفض سعره بصورة كبيرة في السوق عن 85 مليون يورو.

ويمر اللاعب بأزمة عقب واقعة عضه لمدافع إيطاليا جورجو كيليني في الجولة الثالثة بدور المجموعات بكأس العالم 2014 ، وهو الأمر الذي تسبب في فرض عقوبة الايقاف الدولي لمدة تسعة مبارايات والمنع من ممارسة أي نشاط يرتبط بكرة القدم لمدة أربعة شهور.

وقالت جريدة (ماركا) الرياضية الإسبانية اليوم أنه على الرغم مما أثير بخصوص أن هذه الأزمة ربما تدفع ليفربول لتخفيض سعر اللاعب، الذي يسعى برشلونة وريال مدريد الإسبانيان للحصول على خدماته، إلا أن الـ"ريدز" ليست لديهم نية لتخفيض المبلغ بصورة كبيرة.

وأشارت الصحيفة إلى أن برشلونة الإسباني هو الأقرب لحسم الصفقة وأنه من المنتظر تكثيف الاتصالات خلال الأسبوع المقبل بين الطرفين للتوصل لاتفاق مرضي.

يذكر أنه وفقا لوسائل اعلام إسبانية فإن برشلونة يسعى لايجاد طريقة يعتذر بها سواريز عن فعلته قبل حسم الصفقة.

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