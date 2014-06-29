كارفاليو: فالكاو ورونالدو وبيل سيشكلون أقوى خط هجوم في العالم

باريس،(إفي): اعتبر مدافع موناكو الفرنسي، البرتغالي كارفاليو أنه اذا ما انتقل زميله في الفريق، الكولومبي راداميل فالكاو إلى ريال مدريد الإسباني فإنه سيشكل مع كل من الويلزي جاريث بيل وكريستيانو رونالدو "أقوى خط هجوم في العالم".

وقال كارفاليو في حوار نشرته جريدة (أس) الرياضية الإسبانية اليوم "الجميع يعرف أن رونالدو هو أفضل لاعب في العالم وأيضا أكثرهم احترافا، فيما يتعلق بالاحتراف أعتقد أن فالكاو يشبهه كثيرا، ستكون مسيرته الرياضية طويلة، لأنه يعتني بنفسه جيدا".

وردا حول سؤال بخصوص ماذا سيحدث لو انتقل فالكاو بالفعل إلى الريال أجاب "سيكون شيئا رائعا، كريستيان وبيل وفالكاو سيشكلون الثلاثي الهجومي الأكثر اثارة للرهبة في تاريخ كرة القدم، ولكن بالنسبة لنا في موناكو، فنحن بالطبع نفضل بقاءه".

وبخصوص قدرة اللاعب الكولومبي على التأقلم اذا ما انتقل لريال مدريد أضاف "أعتقد أن فالكاو هو القطعة التي تنقص ترسانة الريال الهجومية، سيكون أمرا مثاليا.. كريستيانو أفضل لاعب في العالم وبيل جيد للغاية وفالكاو أفضل مهاجم موجود، أقول لك، أنا مدافع وأخشى مواجهة ثلاثي مثل هذا".