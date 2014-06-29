يديعوت أحرونوت: إسرائيل ترسل وفداً إلى واشنطن لبحث القضية النووية الإيرانية

ذكرت صحيفة “يديعوت أحرونوت” الإسرائيلية أن وفدا إسرائيليا رفيع المستوى برئاسة وزير المخابرات، يوفال شتاينتز، غادر صباح اليوم الأحد إسرائيل متجها إلى واشنطن لإجراء محادثات عاجلة بشأن المفاوضات التي تجري بين القوى العالمية وإيران.

ويضم الوفد – بحسب التقرير التي بثته الصحيفة على موقعها الإلكتروني – مستشار الأمن القومي، يوسي كوهين، ونائب المدير العام للشؤون الاستراتيجية في وزارة الخارجية، جيرمي يسخروف، بالإضافة إلى رئيس قسم الاستراتيجية بوزارة الشؤون الاستراتيجية، الدكتورة سيما شاين، وممثلي لجنة الطاقة الذرية، والموساد وجهاز الاستخبارات العسكرية الإسرائيلي.

وأشارت الصحيفة إلى أن واشنطن وافقت على حضور الاجتماع، على الرغم من المهلة القصيرة التي مضت منذ أن أرسلت إسرائيل طلب اللقاء مع الأمريكيين، حيث أرسل الطلب يوم الثلاثاء الماضي فقط.

> وقالت “يديعوت أحرونوت” إن الوفد الإسرائيلي سيلتقي بنائبة وزير الخارجية الأمريكي، ويندي شيرمان، ونائب وزير الخارجية الأمريكية، بيل بيرنز.

وأشارت الصحيفة إلى أن إسرائيل تخشى أن القوى العالمية تقدم تنازلات مفرطة مع الإيرانيين من أجل التوصل إلى اتفاق دائم، وأعربت عن قلقها من أن القوى العالمية تسمح لإيران بأن تحتفظ بقدرتها على تخصيب اليورانيوم، مما يجعلها تتجاوز الحد الأدنى المطلوب للاستخدامات السلمية.

وتصر إسرائيل على أن تكون نسبة تخصيب اليورانيوم في الاتفاق صفر بالمائة ، وأنه إذا تم السماح لايران بتخصيب اليورانيوم، فيكون ذلك بنسبة منخفضة تقدر بنحو 3.5٪.

وأضافت “يديعوت أحرونوت” أن الوفد سيوضح أيضا إلى الأمريكيين أنه يجب أن يستند الاتفاق على نموذج لنزع السلاح الذي سيتم تنفيذه في كلا الحالتين، في إيران أو في سوريا، بدلا من النموذج المقترح للرصد، كما قالت مصادر إسرائيلية إن الاتفاق لابد أن يشير أيضاً إلى برنامج الصواريخ الإيراني.