تأجيل محاكمة 12 متهما في 5 قضايا تحرش بفتيات في “التحرير” لأول يوليو المقبل

قررت محكمة جنايات جنوب القاهرة المنعقدة بمحكمة التجمع الخامس برئاسة المستشار محمد مصطفى الفقي، تأجيل ثانى جلسات محاكمة 12 متهمًا في 5 قضايا تتعلق بوقائع التحرش وهتك عرض سيدات بميدان التحرير، وقعت يومي 3 و 8 يونيو الجاري أثناء الاحتفالات بتنصيب رئيس الجمهورية الجديد، وخلال الاحتفالات بذكرى مرور 3 سنوات على ثورة يناير لجلسات 1و2و6 يوليو المقبل للشهود .

وقررت المحكمة تاجيل القضية الأولى لجلسة 1 يوليو المقبل , وتأجيل 3 قضايا أخرى لجلسة 2 يوليو للشهود , وأخيراً تأجيل القضية الخامسة لجلسة 6 يوليو المقبل للشهود.

وكان المستشار هشام بركات النائب العام ،قد أمر في 14 يونيو الجاري بإحالة المتهمين لمحكمة جنايات القاهرة، وذلك في ختام التحقيقات التي أجرتها النيابة العامة معهم والتي أسندت إليهم ارتكاب جرائم خطف الضحايا، وهتك أعراضهن بالقوة، وتعذيبهن بدنيا، وسرقتهن بالإكراه، والشروع في قتلهن واغتصابهن.

والمتهمون هم كل من: “كريم شعبان على رزق “، 19 سنة، عامل ببنك، و”أحمد سعيد محمد “، 27 سنة، مشرف إضاءة بقناة فضائية، و”مجدي السيد محمد مصطفى “، 16 سنة، عامل، و”عمرو محمد فهيم”، 33 سنة، عامل معماري، و”محمد على عبدالله “، 22 سنة، سايس، و”إسلام عصام احمد “، 20 سنة، صاحب مغسلة سيارات، و”يوسف زكريا عبد الله “، 23 سنة، عامل إضاءة، و”عبد الفتاح عثمان حسين “، 49 سنة، بائع، و”أحمدابراهيم أحمد”، 16 سنة، عامل بمخبز، و”كريم محمد مصطفى”، 19 سنة، و”محمد فوزى ابراهيم “، 36 عامًا، عامل بشركة، و”محمد مصطفى عبدالقوى “، 27 عامًا، صاحب محل أدوات موسيقية.