أخبار عاجلة

بالصور || الأسعار الجديدة للسلع التمونية التي سيتم صرفها في جميع المنافذ التابعة للوزارة من أبريل 2017 -
السفيرة عزيزة - الإعلامية / سناء منصور لـ "أبلة فضيلة " في ذكرى ميلادها " كل عام وأنتي بخير " -
ملاعب ONsport: هل تتوقع إسمرار المدرب الجديد إيناسيو مع الزمالك -
ملاعب ONsport: جولة في أهم الأخبار المصرية والعالمية الرياضية - الثلاثاء 4 أبريل 2017 -
محافظ المنيا يشهد فعاليات مؤتمر "التمكين الاقتصادي للمرأة عام 2017".. صور -
حريق داخل مركز شباب الجزيرة.. والحماية المدنية: 10 سيارات لإطفاء -
بالصور || أهالي الشرقية يسحلون بلطجي يخطف الأطفال من أمام المدارس ويكشفون عن الطريقة التي يستدرجهم بها -
السفيرة عزيزة - د. نورهان قنديل " أخصائي تغذية علاجية " ... رياضة " spinning " -
السكة الحديد تخالف قرار "الوزراء" بترشيد الإنفاق.. والوزير "خارج نطاق الخدمة"- مستند -
اردوغان لبوتين: هجوم إدلب "الكيميائي غير الإنساني" يهدد محادثات السلام -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. أونا

محافظ أسوان يقوم بجولة مفاجئة للمجمعات الاستهلاكية للاطمئنان على توفر السلع

Google+ Print
محافظ أسوان يقوم بجولة مفاجئة للمجمعات الاستهلاكية للاطمئنان على توفر السلع محافظ أسوان يقوم بجولة مفاجئة للمجمعات الاستهلاكية للاطمئنان على توفر السلع

قام اللواء مصطفي يسري محافظ أسوان بجولة مفاجئة للمجمعات الاستهلاكية للاطمئنان على توافر السلع الغذائية والاستهلاكية وياميش رمضان في أول أيام شهر رمضان المبارك بأسعار مناسبة فى متناول المواطن البسيط وبنسبة تخفيض 30 % عن السوق المحلى , بجانب عرض نفس السلع بأسعار مخفضة فى مجمع القوات المسلحة للسلع الاستهلاكية، لافتاً إلى أن هذه التخفيضات للسلع سيساهم فى تحقيق التوازن المطلوب للأسعار داخل الأسواق ,خاصةً مع اتجاه المحافظة للتوسع خلال الفترة القادمة في إنشاء المزيد من هذه المجمعات بمناطق الصداقة الجديدة والمحمودية والعقاد ، وأيضاً بمدن كوم امبو وادفو.

ووجه المحافظ مدير عام بضرورة توافر السلع الغذائية الرئيسية والاستراتيجية والغير غذائية من خلال التنسيق مع الشركة المصرية لتجارة السلع بالجملة بجميع فروعها المنتشرة بالمحافظة ، مع عرض الياميش والبلح بكميات وأسعار مناسبة تيسيراً علي المواطنين ، مؤكداً على أنه تم طرح كميات كبيرة من اللحوم السودانية الطازجة لدي فروع الشركة بسعر 42 جنيه للكيلو الواحد ، بالإضافة إلى طرح لحوم طازجة بسعر 50 جنيه للكيلو بعد ذبح رؤس الماشية القادمة من دولة أرجواى داخل المجازر الألية بقسطل وأبوسمبل , مع طرح كميات كبيرة من الدواجن المحلية والمستوردة المجمدة بأسعار مناسبة.

وشدد مصطفى يسرى على مسؤولي التموين متابعة وصول حصص البوتاجاز والمواد البترولية للمحافظة والإشراف علي توزيعها ، كما تم التنسيق مع الوزارة لتعزيز أرصدة السلع التموينية المربوطة علي البطاقات ، وتنظيم ورودها حتى يتسني للمواطن صرف المقرارات المخصصة له في سهولة طوال أيام الشهر الكريم ، مشيراً إلى أنه تم بالتوازي توفير حصص كاملة من الدقيق بالمستودعات المنتشرة بربوع المحافظة ، مع طرح كميات إضافية من الدقيق الحر بمنافذ الشركة المصرية لتجارة السلع الغذائية بالجملة ، وتشديد الرقابة علي جميع المخابز البلدية والطباقي للتأكد من التزام أصحاب المخابز بإنتاج الخبز بالمواصفات والأوزان القانونية , مع تخصيص بعض المخابز للعمل فى الفترة المسائية بعد صلاة العشاء.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا

مواضيع متعلقة
التموين: لا زيادة في أسعار اللحوم بالمجمعات الاستهلاكية والمنافذ

التموين: لا زيادة في أسعار اللحوم بالمجمعات الاستهلاكية والمنافذ

"بقالي التموين": تعطل ماكينات صرف السلع التموينية لليوم الثاني على التوالي

"بقالي التموين": تعطل ماكينات صرف السلع التموينية لليوم الثاني على التوالي

نشرة مصراوي: السيسي في البيت الأبيض للمرة الأولى.. وقراران للبطاقات التموينية والتأمين الصحي

نشرة مصراوي: السيسي في البيت الأبيض للمرة الأولى.. وقراران للبطاقات التموينية والتأمين الصحي

وزير التموين: معايير تنقية البطاقات التموينية ستخضع للحوار المجتمعي

وزير التموين: معايير تنقية البطاقات التموينية ستخضع للحوار المجتمعي