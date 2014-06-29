محافظ أسوان يقوم بجولة مفاجئة للمجمعات الاستهلاكية للاطمئنان على توفر السلع

قام اللواء مصطفي يسري محافظ أسوان بجولة مفاجئة للمجمعات الاستهلاكية للاطمئنان على توافر السلع الغذائية والاستهلاكية وياميش رمضان في أول أيام شهر رمضان المبارك بأسعار مناسبة فى متناول المواطن البسيط وبنسبة تخفيض 30 % عن السوق المحلى , بجانب عرض نفس السلع بأسعار مخفضة فى مجمع القوات المسلحة للسلع الاستهلاكية، لافتاً إلى أن هذه التخفيضات للسلع سيساهم فى تحقيق التوازن المطلوب للأسعار داخل الأسواق ,خاصةً مع اتجاه المحافظة للتوسع خلال الفترة القادمة في إنشاء المزيد من هذه المجمعات بمناطق الصداقة الجديدة والمحمودية والعقاد ، وأيضاً بمدن كوم امبو وادفو.

ووجه المحافظ مدير عام التموين بضرورة توافر السلع الغذائية الرئيسية والاستراتيجية والغير غذائية من خلال التنسيق مع الشركة المصرية لتجارة السلع بالجملة بجميع فروعها المنتشرة بالمحافظة ، مع عرض الياميش والبلح بكميات وأسعار مناسبة تيسيراً علي المواطنين ، مؤكداً على أنه تم طرح كميات كبيرة من اللحوم السودانية الطازجة لدي فروع الشركة بسعر 42 جنيه للكيلو الواحد ، بالإضافة إلى طرح لحوم طازجة بسعر 50 جنيه للكيلو بعد ذبح رؤس الماشية القادمة من دولة أرجواى داخل المجازر الألية بقسطل وأبوسمبل , مع طرح كميات كبيرة من الدواجن المحلية والمستوردة المجمدة بأسعار مناسبة.

وشدد مصطفى يسرى على مسؤولي التموين متابعة وصول حصص البوتاجاز والمواد البترولية للمحافظة والإشراف علي توزيعها ، كما تم التنسيق مع الوزارة لتعزيز أرصدة السلع التموينية المربوطة علي البطاقات ، وتنظيم ورودها حتى يتسني للمواطن صرف المقرارات المخصصة له في سهولة طوال أيام الشهر الكريم ، مشيراً إلى أنه تم بالتوازي توفير حصص كاملة من الدقيق بالمستودعات المنتشرة بربوع المحافظة ، مع طرح كميات إضافية من الدقيق الحر بمنافذ الشركة المصرية لتجارة السلع الغذائية بالجملة ، وتشديد الرقابة علي جميع المخابز البلدية والطباقي للتأكد من التزام أصحاب المخابز بإنتاج الخبز بالمواصفات والأوزان القانونية , مع تخصيص بعض المخابز للعمل فى الفترة المسائية بعد صلاة العشاء.