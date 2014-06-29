جنازة عسكرية مهيبة لشهيد الواجب الوطنى ببورسعيد

انطلقت جنازة عسكرية مهيبة من مسجد لطفى شبارة بحى الشرق بمحافظة بورسعيد، لتشييع جثمان شهيد الواجب مجند شرطة كريم على محمد العايق 21 سنة من حى الزهور، والذى استشهد فى عملية ارهابية استهدفت 4 من افراد قوات الامن المركزى وذلك بمنطقة السلام بطريق الشيخ زويد بمدينة رفح شمال سيناء قام بها مجهولين .

وفور وصول الجثمان من سيارة اسعاف مر معدية منطقة الرسوة وحمل الكفن النعش افراد من جنود الشرطة وقد حمل جثمان الفقيد على سيارة مطافى كما عزفت الموسيقى الشرطة سلام الشهيد الجنائزى.

وقد مرت الجنازة بشارع 23 يوليو امام مبنى ديوان عام المحافظة، وميدان الشهداء، وساحة حديقة المسلة، حيث تم دفنة بمقابر الاسرة، تقدمها جنود من الشرطة والداخلية وسط المئات من اصدقائة واقاربة مرددين هتافات ضد الاخوان.