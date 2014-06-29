بالأسماء.. إصابة 21 مجند من قوات أمن المنيا في انقلاب سيارتهم

لقي 21 مجند من قوات أمن المنيا اصابتهم في حادث انقلاب لوري اثناء توجههم لقريه دلجا بالمنيا إذ تلقي اللواء أسامه متولي مدير أمن المنيا إخطاراً من العميد هشام نصر مدير البحث الجنائي يفيد بانقلاب السيارة لوري رقم 4642 ب شرطه 15 بالطريق الزراعي التابع لقريه دلجا، مما أسفر عنه إصابة 21 مجنداً بإصابات متفاوته تم نقلهم علي إثرها لمستشفي ديرمواس العام.

وعلي الفور انتقلت قوات الامن وسيارات الاسعاف لمكان وقوع الحادث وتحرر محضر بالواقعه وهم كل من “محمد رجب ابو العلا” 22 سنة مجند من سوهاج و”حسن سعد إسماعيل” 22 سنة بني سويف “محمد عبد الخالق” 21 سنة بني سويف “مصطفي زارع محمود” 21 سنة بني سويف و”عصام أحمد صالح” 21 سنة أسيوط “محمد أحمد فرحان” 21 سنة بني سويف و”منصور أحمد عباس” 22 سنة أسيوط وإيهاب عاطف عبد الجابر” 22 سنة “أحمد محمود عبد العزيز” أسيوط “عماد الدين عبد الله إبراهيم” 22 سنة أسيوط و”سعيد سعد إسماعيل” و”نبيل ميلاد صديق” 22 سنة أسيوط و”سعداوي سيد علي” 22 سنة و”محمود محمد محمد” 22 سنة الفيوم و”إسلام حسن متولي” و”طه عبد الستارعبدالله” بني سويف و”محمود نادي محمود” بني سويف و”جمال سيد جلال” 22 سنة سوهاج.