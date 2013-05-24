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بالفيديو .. إسلام عوض يفتتح أهدافه مع الزمالك بذكرياته في الأهلي

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بالفيديو .. إسلام عوض يفتتح أهدافه مع الزمالك بذكرياته في الأهلي بالفيديو .. إسلام عوض يفتتح أهدافه مع الزمالك بذكرياته في الأهلي

سجل إسلام عوض لاعب وسط الزمالك أول أهدافه مع الزمالك وذلك في مواجهة الخيطان الودية في مهرجان اعتزال حامد الشيباني بهدف على طريقته الخاصة.

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وأحرز عوض هدفا رائعا في شباك الخيطان، بتسديدة من خارج منطقة الجزاء سكنت المقص الأيسر لحارس الفريق الكويتي.

الهدف بالمثل كان قد أحرزه أمام الأهلي حينما كان لاعبا في إنبي وفاز فريقه وقتها بثلاثية نظيفة، وسجله في شباك محمد الشناوي حارس الجيش الحالي.

وجاء هدف عوض هو الثاني في الخيطان بعد أحمد جعفر الذي سجل هاتريك ويوسف حسن المهاجم الشاب صاحب الهدف الخامس.

هدفه في الأهلي

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شاهد هدفه في الخيطان من هنا

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فيديو اليوم السابع

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