استئناف طنطا تقضي بحبس 16إخوانيا سنتين وبراءة اثنين أخرين

قضت محكمة استئناف أول طنطا في جلستها المنعقدة اليوم الأحد بحبس 16من أعضاء جماعة الإخوان الإرهابين سنتين بتهم إثارة الشغب وتكدير السلم العام والإنتماء لجماعة محظورة وبراءة إثنين أخرين.

> حيث إن دفاع المتهمين قد تقدموا بإستئناف على الحكم الصادر من محكمة جنح أول طنطا بحبس المتهمين الـ18 عشر سنوات وتحدد له جلسة اليوم للنطق بالحكم.

> وأصدرت محكمة إستئناف أول طنطا قراراها المتقدم.