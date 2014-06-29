تأجيل محاكمة “مرسى” و35 من قيادات “الإخوان” في قضية التخابر إلى 9 يوليو المقبل

أجلت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بأكاديمية الشرطة جلسة المحاكمة السرية للرئيس المعزول محمد مرسي مع 35 متهما آخرين من قيادات وأعضاء تنظيم الإخوان الإرهابي، في القضية المعروفة إعلامياً بـ”التخابر الكبري” والمتهمين فيها بارتكاب جرائم التخابر مع منظمات وجهات أجنبية خارج البلاد، وإفشاء أسرار الأمن القومي ، والتنسيق مع تنظيمات جهادية داخل مصر وخارجها، بغية الإعداد لعمليات إرهابية داخل الأراضي المصرية إلي جلسة 9 يوليو المقبل لورود تقرير اللجان الفنية الخاصة بلجنة صناعة السينما.

وانتهت المحكمة اليوم من سماع أقوال شهود الإثبات في القضية إذ استمعت إلي أقوال أخر ثلاث شهود إثبات وهم ضباط من الأمن الوطني والذين كانت ،قد أصدرت بشأنهم المحكمة بالجلسة السابقة قرار ضبط وإحضار لتخلفهم عن الحضور اكثر من مرة للأدلاء بشهادتهم امام المحكمة.

وصدر القرار برئاسة المستشار شعبان الشامى وعضويه المستشارين ياسر الأحمداوى وناصر صادق بريرى بأمانه سر أحمد جاد وأحمد رضا.

وتضم القضية 20 متهما محبوساً بصفة احتياطية على ذمة القضية ، يتقدمهم محمد مرسي وكبار قيادات تنظيم الإخوان الإرهابي ، على رأسهم المرشد العام للتنظيم محمد بديع وعدد من نوابه وأعضاء مكتب إرشاد التنظيم وكبار مستشاري الرئيس المعزول ، إضافة إلى 16 متهما آخرين هاربين أمرت النيابة بسرعة إلقاء القبض عليهم وتقديمهم للمحاكمة محبوسين احتياطياً.