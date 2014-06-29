«القابضة للسياحة»: 1.2 مليار جنيه إيرادات مستهدفة في 2014/ 2015

أعلنت ميرفت حطبة، القائم بأعمال رئيس الشركة القابضة للسياحة والفنادق والسينما إجمالي إيرادات الشركات التابعة في عام الموازنة 2014/2015 قدرت بمبلغ 1.2 مليار جنيه مقابل 800 مليون جنيه مبدئي عن العام الجاري 2013/2014.

جاء ذلك خلال الجمعية العامة العادية القابضة للسياحة والفنادق والسينما برئاسة أشرف سالمان وزير الاستثمار ورئيس الجمعية، بحضور ممثلي الجهاز المركزي للمحاسبات وأعضاء الجمعية العامة وأعضاء مجلس إدارة الشركة القابضة للسياحة والفنادق والسينما، وممثلي وزارة الاستثمار، وذلك لمناقشة الموازنة التقديرية للشركة القابضة للسياحة والفنادق والسينما عن العام المالي القادم 2014/2015.

وأضافت حطبة، أن الشركة القابضة تبذل جهود كبيرة من أجل تحسين نسب الإشغال للفنادق المملوكة لشركاتها التابعة مع العمل على تنوع الأنشطة المختلفة وتحسين عوائد الاستثمارات المشتركة للشركة القابضة وشركاتها التابعة والتي تبلغ حوالي 452 مليون جنيه لتخفيض الخسائر فى موازنة 2014/2015 من حوالي 322 مليون جنيه (فعلي /متوقع) 2013/2014 إلى حوالي 24 مليون جنيه وبنقص يبلغ 297 مليون جنيه بنسبة تبلغ 92%.

وأضافت أن الشركة القابضة وضعت رؤية للنهوض بشركات التجارة الداخلية وهي شركات بيع المصنوعات المصرية وصيدناوي والأزياء الراقية “هانو” والأزياء الحديثة ” بنزايون” حيث تم إبرام عقود مشاركة على عدد 84 فرع مع القطاع الخاص وتطويرها وتحويل ثلاث شركات منها من الخسارة إلى تحقيق أرباح.

وأشارت إلى ان صعيد المؤشرات المالية لإجمالي الشركات التابعة للشركة القابضة للسياحة والفنادق والسينما خلال عام الموازنة اظهرت أن إجمالي الاستثمارات المنفذة في الشركات التابعة خلال الفترة من 2009/2010 حتى 2013/2014 مبدئي مبلغ بلغ 2.2 مليار جنيه وأهمها تطوير وتحديث فندق ماريوت الزمالك وفندق كتراكت أسوان وفندق مينا هاوس، بالإضافة إلى التطوير الجزئي للعديد من الفنادق المعاصرة وعروض الصوت والضوء والمطاعم العائمة.

وأضافت أن الاستثمارات المستهدفة للشركة القابضة وشركاتها التابعة تتمثل فى استكمال المبنى الإداري والفندق بأرض التحرير، واستكمال التطوير الشامل لفندق النيل ريتز كارلتون، وقصر فندق مينا هاوس، وتطوير فندق ونتر بالاس، واستكمال فندق إلفانتين بأسوان، وفندق كوزموبوليتان، وفندق الأقصر، وفندق سويس إن العريش، وفندق فلسطين، وفندق كليوباترا ومشروعات الصوت والضوء مثل مشروع تطوير شارع المعز وإضاءة طريق الكباش بالأقصر وتحديث وتطوير دور العرض السينمائي، ومشروعات تطوير المعمورة الشاطئ وبعض فروع شركات التجارة الداخلية، بالإضافة إلى بعض المشروعات الأخرى منها إقامة مشروع سياحي استشفائي على أرض ملك شركة إيجوث بالعين السخنة.

وأضافت أن الاستثمارات المستهدفة في الشركات التابعة خلال العام المالي 2014/2015 بلغت 359 مليون جنيه مقابل مبلغ 335 مليون جنيه عن عام 2012/2013.

ومن المتوقع أن تنخفض خسائر الشركات التابعة في عام الموازنة إلى 24.7 مليون جنيه مع تحسن أوضاع قطاع السياحة وبدء تحقيق عوائد على بعض الاستثمارات.

من جانبه أكد أشرف سالمان وزير الاستثمار ورئيس الجمعية العامة على ضرورة أن يشهد العام القادم انطلاقة في أداء الشركة القابضة والشركات التابعة لها، حيث أنه من المنتظر أن يؤدي الاستقرار السياسي إلى تحسن سريع في الأداء الاقتصادي للدولة بشكل عام وبما ينعكس إيجابا على أعمال الشركة القابضة وشركاتها التابعة.

وقامت الجمعية العامة للشركة القابضة للسياحة والفنادق والسينما باعتماد الموازنة التقديرية للشركة عن السنة المالية عن العام المالي 2014/2015. بعد الاستماع إلى تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات على الموازنة التقديرية وملاحظات السادة أعضاء الجمعية العامة، وتعقيب إدارة الشركة القابضة على الملاحظات.

أ ش أ