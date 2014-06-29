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البابا تواضروس من فيينا: «صلي من أجل عدوك و الحب هو مفتاح حياتنا»

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البابا تواضروس من فيينا: «صلي من أجل عدوك و الحب هو مفتاح حياتنا» البابا تواضروس من فيينا: «صلي من أجل عدوك و الحب هو مفتاح حياتنا»

البابا تواضروس

قال البابا تواضروس الثانى إن :”مفتاح حياتنا الداخلية هو أن نحب الكل ولأنه لبس لنا عدو الاالشيطان الذي هو العدو الوحيد للانسان ،كما يقول القديس يوحنا ذهبي الفم والرب اعطنا نموذج وقدوة يا أبتاه اغفر لهم لأنهم لا يعرفون ماذا يفعلون بالحقيقة عدوك لا يعرف ماذا يفعل. لذلك صلي من أجل عدوك ومن أجل توبته ونقاوته ورجوعه وقدم الحب المسيحي”.

وأضاف البابا فى عظة القداس الإلهي في كنيسة عذراء الزيتون بفيينا بالنمسا بمناسبة مرور 10 سنوات علي تدشين الكنيسة أن من أكثر الأمور الصعبة في حياتنا أننا لاننسي الإساءات ونختزنها في فكرنا وقلبنا والرب يقول أغفروا يغفر لكم والحب علامته أننا ننسي الإساءة ونستر ونصفح ونغفر والرب يسوع في مقابلته مع السامرية نسي كل خطاياه ويقولون أننا نكتب إحسانات البشر علي الماء ولكننا ننقش سيئاتهم علي النحاس وعدم الغفران يترك في النفس مرارة وأحقاد لذلك تتولد الأمراض النفسية والاكتئاب وهناك من عاش من أباء البرية بتنفيذ وصية واحدة لا تدينوا لكي لا تدانوا ووجدوه فرحان وقت نياحته في غاية الفرح.

 

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