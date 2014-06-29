مقتل عامل على يد عاطل بسبب معاكسة فتاة بالإسكندرية‎

لقي عامل مصرعه متأثرا بجراحه، إثر وقوع مشاجرة بينه وبين عاطل، بسبب قيام الأخير بمعاكسة إحدى الفتيات، بشرق الإسكندرية. وتم إلقاء القبض على المتهم وأحيل الى النيابة لمباشرة التحقيق.

وكان قسم شرطة ثان الرمل، تلقي إخطاراً بوجود مشاجرة ومتوفى بعزبة المفتى القديمة، انتقلت على إثرها قوة من القسم لمكان الواقعة.

و بالفحص، تبين حدوث مشاجرة بين كل من، طرف أول ” إسلام. إ. م” 24 سنة، عامل، مصاب بجرح طعني بالصدر، وتوفى، والمدعو ” محمود. م. ن”25 سنة، سائق، وبين طرف ثان، المدعو محمد عمر، 36 سنة، عاطل، له معلومات جنائية مسجلة، مصاب بكدمات بالوجه.

وتبين من التحريات أن الواقعة حدثت بسبب معاتبه الطرف الأول للثالث لقيامه بمعاكسة إحدى الفتيات، تطورت لتعدي الطرفان على بعضهم بالضرب، وقيام الثالث بالتعدي على الأول بسلاح أبيض ” مطواة” محدثاً إصابته التي أودت بحياته.

وبتشديد الإجراءات، تمكن ضباط وحدة مباحث القسم من ضبط الثاني والثالث، و بمواجهة الأخير اعترف وأضاف بتخلصه من الأداة المستخدمة وتم نقل جثة المتوفى لمشرحة الإسعاف، و تحرر عن ذلك المحضر اللازم، جنح قسم شرطة ثان الرمل وجاري العرض علي النيابة.