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تشكيل لجنة لفحص حطام سفينة بالبحر الأحمر

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تشكيل لجنة لفحص حطام سفينة بالبحر الأحمر تشكيل لجنة لفحص حطام سفينة بالبحر الأحمر

قرر الدكتور ياسر سعيد، مدير عام محميات البحر الأحمر، بتشكيل لجنة فنية من باحثىالبيئة بمحميات البحر الاحمر باجراء معاينة فنية لحطام السفينة وكشف ملابسات وأسباب الشحوط ورسوها على الشعاب المرجانية بجزيرة سعدانة الطبيعية والاضرار
> التي لحقت بالشعاب المرجانية حيث انتقلت لجنة ضمت كلا من تامر منير وعبدالله عابد وأحمد غلاب الى موقع جزيرة سعدانة بمنطقة شرم الناقة جنوب الغردقة.

وتبين من المعاينة ان السفينة رست على الشعاب المرجانية بجزيرة سعدانة وبها انفصالفي الجزء العلوى والذى ترك مع الرياح ورسا على الشعاب المرجانية بالقرب منشاطئ سوما باى وتحمل اسم بيج بلو big blue ويبلغ طولها نحو 20 مترا أسباب وصول حطام هذه السفينة الى هذه المنطقة وتحديد مالكها والمارينا التى كانت تربطبها قبل وصولها الى المنطقة واصطدامها بالشعاب المرجانية.

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