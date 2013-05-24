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بالفيديو .. ' هاتريك ' رائع من جعفر يقود الزمالك للفوز 6-0

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بالفيديو .. ' هاتريك ' رائع من جعفر يقود الزمالك للفوز 6-0 بالفيديو .. ' هاتريك ' رائع من جعفر يقود الزمالك للفوز 6-0

سجل أحمد جعفر مهاجم الزمالك ثلاثة أهداف ضمن سداسية فريقه في مباراة فريق الخيطان الكويتي الودية التي أقيمت ضمن مهرجان اعتزال حامد الشيباني وافتتاح ملعب الخيطان الجديد.

وأحرز للزمالك أحمد جعفر الهدف الأول، بينما سجل إسلام عوض الثاني، وعاد الغضنفر لتسجيل الثالث والرابع.

قبل أن يحرز المهاجم الشاب يوسف حسن الهدفين الخامس والسادس.

واقتنص جعفر الهدف الأول بعد استخلاص الكرة برشاقة من مدافع الخيطان، وسدد بيمينه أرضية قوية سكنت الشباك.

ثم أحرز إسلام عوض هدفا بتسديدة رائعة من خارج منطقة الجزاء سكنت المقص الأيسر لحارس الخيطان.

وعاد جعفر للتسجيل مجددا بهدفين متتاليين الأول من عرضية حازم إمام يحولها جعفر من الوضع طائرا بالقدم وسكنت الكرة الشباك معلنا الثالث للزمالك والثاني له.

ثم اخترق أحمد عيد في الشوط الثاني وسط الملعب للخيطان، ومرر بينية لسعيد قطة الذي مهدها لجعفر بعرض الملعب ويسدد الأخير كرة في المقص بباطن القدم.

ثم يستقبل الشاب يوسف حسن كرة داخل منطقة الجزاء ويسجل الهدف الخامس، قبل أن يضاعف السادس من بينية قطة وانفرد وسدد في الشباك.

شاهد الأهداف

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فيديو اليوم السابع

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